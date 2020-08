Explosions à Beyrouth : Mika partage un message déchirant à son pays natal

L'émotion reste intacte cinq jours après la double explosion qui a détruit le port de Beyrouth et ravagé une majeure partie de la ville. Originaire de la capitale du Liban, Mika a partagé son émotion dans un texte poignant, paru dans le JDD ce 9 août, et dans trois autres médias. "Je me sens à la fois si près et si loin de toi", s'est-il adressé à son pays natal en plein drame. "Je ne cesse de regarder sidéré les visages martyrs de mes frères et sœurs. Dans leurs yeux, je devine l’effroi, les larmes", écrit Mika qui ne cesse "d’imaginer le bruit assourdissant des deux déflagrations qui ne quittent plus les Beyrouthins".

Mika dénonce "l’impuissance" des dirigeants

"Dévasté" et "hanté par l'apocalypse", le chanteur rappelle que cette catastrophe s'ajoute à la dure crise économique qui frappe le pays et la gestion de ses dirigeants qu'il dénonce. "Il y a les divisions, l’écho des conflits à tes frontières, la corruption, l’impuissance de tes dirigeants, la crise monétaire qui a plongé tes familles dans la misère puis l’épidémie de coronavirus toujours plus virulente", assure Mika pour qui "ces deux explosions" reflètent "le symbole d’un système qui éclate". En colère envers la classe politique, Mika a réagi aux propos du Premier ministre Hassan Diab qui avait déclaré que "les responsables devront rendre des comptes". "Les responsables de qui? De quoi? Les responsables de trente ans d’agonie qui ont fait du pays du Cèdre le pays des cendres", a-t-il déploré avant de conclure son texte en espérant la résilience de son pays : "demain, tu te relèveras comme tu l’as toujours fait".

Par Marie Merlet