Fabien Lecoeuvre : Hoshi répond à ses violentes attaques sur son physique

Les attaques de Fabien Lecoeuvre envers le physique de la chanteuse Hoshi ont provoqué la colère. Durant une émission sur la web-radio indépendante Arts-Mada, le chroniqueur musical a jugé l'apparence de la jeune femme, tout comme celui d'autres artistes : "Je parle de manière générale pour les chanteurs : quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable... Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l'ai reçue pour son succès La Marinière. Elle est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans, des Françoise Hardy... Il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a...".

"Vous êtes à vomir"

Ses propos déplacés ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et Hoshi a réagi : "Tellement grave de tenir ce genre de propos ! On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite". Sous les critiques, Fabien Lecoeuvre a tenté de s'expliquer, en vain : "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui". Dans un autre tweet depuis supprimé, il n'a rien arrangé : "Ça ne change en rien ce que je pense de toi, tu restes une artiste talentueuse. Je continuerai de venir te voir en concert dès que la crise sanitaire nous le permettra". Une réponse qui a révolté la chanteuse, compositrice et interprète de 24 ans soutenue par de nombreux internautes : "Moi je ne veux pas de vous dans mes concerts. Mes concerts sont des lieux safes pour mon public. Vos propos sont trop graves pour que vous soyez quelqu’un de bien. Et le 'ça ne change rien' lol. Je suis 'effrayante, moche' je devrais 'donner mes titres à d’autres' mais bon j’ai du talent quand même alors monsieur veut venir me voir en concert malgré tout ? P*tain de réponse patriarcale. Vous êtes à vomir".

Tellement grave de tenir ce genre de propos



On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite — Hoshi (@HoshiOfficial) April 7, 2021

Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui. — Fabien Lecoeuvre (@FabienLecoeuvre) April 7, 2021

Par Marie Merlet