Fabien Lecoeuvre : il s’excuse sur les réseaux sociaux après ses propos sur Hoshi

Les propos du chroniqueur musical, interviewé par la radio indépendante Arts-Mada, avaient choqué. Celui avait parlé manque de "beaux chanteurs" et critiqué l'artiste Hoshi : "Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! (...) Qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme Vanessa Paradis, Vartan ou Sheila à vingt ans ! (...) Pour revendre du disque, il faut des gens beaux. Calogero, il donnerait sa chanson à un équivalent de Johnny Hallyday, il vendrait quatre fois ce qu'il vend", a-t-il déclaré. Ces propos scandaleux ont provoqué un tollé dans le monde du spectacle notamment. Critiqué de toutes parts, Fabien Lecoeuvre avait en premier lieu publié des excuses assez maladroites : "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui."

Sincères excuses

Vendredi soir dans un communiqué, il a présenté des excuses plus formelles sur Twitter : "Je présente mes sincères excuses à Hoshi, à tous les artistes et leur entourage, que j’ai blessés par mes mots inadmissibles et indignes de l’amour que je porte à la chanson française. Je regrette très profondément ces paroles malheureuses que je ne pensais pas et espère de tout cœur que vous me pardonnerez ce dérapage", déclare le chroniqueur. Un scandale qui lui aura coûté sa place à Europe 1 qui a décidé de l’écarter : "Chers tous. Rendez-vous demain sur Europe 1, mais sans Fabien Lecoeuvre. Ses propos, envers Hoshi et sur le physique des artistes m’ont, comme vous, profondément choquée. C’est précisément parce qu’elle transcende nos différences que la musique est belle et universelle", a indiqué vendredi Wendy Bouchard.

Par Sarah Chelly