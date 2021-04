Fabien Lecoeuvre : Michel Polnareff réagit à ses propos sur Hoshi

Mercredi 7 avril, Fabien Lecœuvre se mettait à dos de nombreux artistes et chanteurs à la suite des propos choquants tenus à l’encontre de la chanteuse Hoshi pendant une interview à la radio Arts-Mada. Parmi eux, Pascal Obispo avait vivement réagi et déclaré : "Pardon mais je ne peux pas laisser passer. Au début, tu réécrivais à la télé et dans tes livres, et de manière plus qu’approximative, les histoires des artistes et de leurs chansons ! Et ça nous fatiguait tous ! Aujourd’hui tu veux assassiner la beauté !? T’es sérieux là ?! Fabien Lecoeuvre avant de donner tout son "respect" et "soutien à Hoshi", "une magnifique artiste" selon lui. Un soutien approuvé par Michel Polnareff, qui s’est déclaré "Complètement d’accord avec Pascal", sur Instagram.

En froid depuis longtemps

"Comme je l’ai écrit sur mes réseaux, c’est Hoshi et non HoNshi", écrit l'ancien client de Fabien Lecoeuvre "Je connais bien le personnage qui, non content d’écrire des bouquins sur des chanteurs disparus qu’il n’a jamais rencontrés, s’attaque maintenant à une artiste vivante et bien vivante ; une honte totale, je me félicite de l’avoir viré il y a deux ans et je lui serai reconnaissant d’arrêter de dire à ce jour qu’il est mon attaché de presse", déclare le chanteur. "Tout mon soutien à Hoshi et aux autres artistes qu’il salit". Depuis quelques temps, la relation entre les deux hommes n’a fait que se dégrader. Le chanteur et l’ancien agent sont en effet en froid depuis longtemps et les choses ne risquent donc pas de s'arranger.

Par Sarah Chelly