Fabien Lecoeuvre : Pascal Obispo le fustige après ses propos sur Hoshi

Les propos de Fabien Lecoeuvre scandalisent les internautes et plusieurs artistes. En estimant que les chanteurs et chanteuses ne seraient pas assez "sublimes", le chroniqueur musical a jugé violemment le physique de Hoshi qu'il qualifie d'"effrayante". "Quand je dis ça, je n’ai rien contre cette fille, qui est géniale. Elle a du talent cette fille, vraiment. Mais qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes !", a-t-il lâché sur la web-radio indépendante Arts-Mada. Dans la tourmente, Fabien Lecoeuvre s'est attiré les critiques de plusieurs personnalités qui ont soutenu la chanteuse de 24 ans. Tandis que Stéphanie Fugain l'a traité de "sale con" dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People ce vendredi 9 avril, Pascal Obispo a partagé sa colère sur Instagram ce jeudi 8 avril.

Pascal Obispo en colère

"Pardon mais je ne peux pas laisser passer. Au début tu réécrivais à la télévision et dans tes livres, et de manière plus qu’approximative, les histoires des artistes et de leurs chansons ! Et ça nous fatiguait tous ! Aujourd’hui tu veux assassiner la beauté ! ? T’es sérieux là ?! Respect et soutien à Hoshi, une magnifique artiste", a écrit le chanteur qui avait visiblement déjà une dent contre le producteur. Soutenue par de nombreux internautes, Hoshi a aussi reçu des messages de Louane qui s'est dite "effondrée de voir l’hypocrisie, la méchanceté gratuite, l’agressivité, le manque de respect" et David Hallyday qui a salué la jeune chanteuse : "sublime artiste, sublime personne... surtout reste comme tu es, les chiens aboient et la caravane passe".

Par Marie Merlet