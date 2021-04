Fabien Lecoeuvre : Stéphanie Fugain "choquée" par ses propos contre Hoshi (Exclu vidéo)

Fabien Lecoeuvre est dans la tourmente. En effet, ses propos sur le physique de la chanteuse Hoshi tenus le 8 avril dernier lors de son passage sur la web-radio indépendante "Arts-Mada" ont suscité l'indignation. "Je parle de manière générale pour les chanteurs : quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable... Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l'ai reçue pour son succès 'La Marinière'. Elle est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans, des Françoise Hardy... Il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a", a-t-il dit.

Hoshi n'a pas manqué de réagir sur Twitter. "Tellement grave de tenir ce genre de propos ! On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite". Face au tollé suscité par ses propos, Fabien Lecoeuvre a tenté de se justifier, en vain : "Bonsoir Hosh. Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui", a-t-il posté.

"Ça m'a choqué"

Ce vendredi 9 avril, Jordan de Luxe reçoit Stéphanie Fugain dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Proche d'Hoshi, l'ex-femme de Michel Fugain n'a pas manqué de réagir aux attaques que Fabien Lecoeuvre a proférées à son encontre. Et autant dire qu'elle n'a pas été tendre avec le spécialiste de la chanson française.

"C'est juste insupportable, j'ai envie de lui mettre un coup de boule à ce cher monsieur. Comment peut-on se permettre - sous couvert qu'on a le micro - de dire des choses aussi absurdes ? (...) Il prend son téléphone, il l'appelle et il lui dit : 'Je te déteste'. C'est inadmissible. Ça m'a choqué, d'abord parce que c'est une très jolie fille, je trouve, qui a un talent extraordinaire, et ce monsieur n'a pas sa place dans les médias, et je pense qu'on devrait cesser de lui donner de l'importance et puis le micro. Il a choqué beaucoup. Je trouve ça inadmissible". Stéphanie Fugain a précisé qu'elle n'a pas encore parlé avec Hoshi de cette histoire. "Je vais l'appeler pour la rassurer et lui dire que je la trouve très belle et qu'elle a beaucoup de talent (...) Je ne comprends même pas comment on peut passer ça". Elle a terminé son propos en s'adressant directement à Fabien Lecoeuvre : "Je ne vais pas lui dire ce que je pense, mais je pourrais dire : 'Sale con'".

Par Non Stop People TV