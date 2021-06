Fabien Lecoeuvre : Yseult le tacle après ses critiques sur Hoshi

Le 8 avril dernier, Fabien Lecoeuvre était de passage sur la web-radio indépendante Arts-Mada et avait créé une énorme polémique en critiquant ouvertement le physique de la chanteuse Hoshi : "Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable... Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l'ai reçue pour son succès 'La Marinière'. Elle est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans, des Françoise Hardy... Il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a" avait-il déclaré. Des propos lunaires qui avaient évidemment provoqué une vague de réponses désespérées, à commencer par celle de la principale intéressée.

"Il est mal barré avec moi"

Deux mois après, Yseult a tenu à son tour à régler ses comptes avec Fabien Lecoeuvre à l'occasion de son passage dans C à vous lundi soir : "J'ai envie de lui dire qu'il est mal barré avec moi parce que je fais 150 kilos et je commence à peine à m'installer dans la variété française", a notamment lâché l'interprète de "Corps". "Avec la nouvelle génération de chanteurs, on compte bien s'incruster et montrer nos différences à la télévision. Ça va, on n'est pas dans les années 1980". Fabien Lecoeuvre est prévenu, la nouvelle génération ne compte pas être une copie conforme de la précédente.

