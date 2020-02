Fabienne Thibeault bientôt aveugle ? Ses confidences bouleversantes sur sa santé (exclu vidéo)

Chanteuse d’origine québécoise, Fabienne Thibeault se fait connaître en France grâce à la comédie musicale "Starmania". Elle y joue le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse "automate" de "l’Underground Café" dans l’opéra rock de Luc Plamondon et de Michel Berger. Son interprétation des titres "Complainte de la serveuse automate" ou encore "Un garçon pas comme les autres" fait mouche et Fabienne Thibeault est propulsée au rang de stars en France. Après la comédie musicale, elle sort plusieurs albums qui rencontrent un certain succès comme "Cœur voyageur" (1983) ou encore "Sur ma voie" (1992). En parallèle de sa carrière artistique, Fabienne Thibeault s’intéresse à la vie rurale en France. Elle écrit ainsi "une comédie musicale des terroirs" en huit albums baptisée "Notre Terre". Elle a d’ailleurs été faite Chevalier du Mérite agricole Français en 2004.

La chanteuse souffre d’un glaucome

Éloignée de la scène et des médias depuis quelques années, la chanteuse a fait des confessions bouleversantes sur sa santé. "Je suis myope, je suis traitée pour un glaucome (une maladie chronique provoquée par la destruction progressive des fibres du nerf optique ndlr) et on me prédit un DMLA (la dégénérescence maculaire liée à l’âge ndlr)", révèle-t-elle sur Non Stop People. Est-ce que les médecins lui ont prédit qu’elle allait perdre la vue ? "Possiblement. On verra bien", répond Fabienne Thibeault. "Ce n’est pas pour tout de suite, j’ai encore quelques années devant moi", continue la chanteuse se montrant rassurante et indiquant qu’elle était traitée pour ça. "C’est de famille tout cela. On est beaucoup plus proche de nos hérédités qu’on ne croit", explique l’artiste d’origine canadienne.

Par Ambre L