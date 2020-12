Fabienne Thibeault : sa confidence très intime sur sa sexualité (Exclu vidéo)

Fabienne Thibeault est l'invitée d'Evelyne Thomas dans l'émission qu'elle présente sur Non Stop People depuis fin septembre. Dans un premier extrait, la chanteuse a raconté sa rencontre avec Luc Plamondon en 1975 lors d'un Festival de chansons. "Il me voit, il m'entend et il vient m'accoster au sortir de la scène pour m'offrir de participer à un grand projet qui se dessine", a-t-elle confié.

Le producteur de 78 ans lui propose de rejoindre la troupe de "Starmania" en y interprétant le rôle de Marie-Jeanne, la "servante automate". Mais dans un premier temps, elle refuse "Je lui ai dit : 'Merci beaucoup, mais je ne peux pas, je viens d'avoir un emploi à la commission scolaire de Montréal' (...) Il insiste, il venait voir mes parents. Mon père (...) me dit : 'Tu comprends, ce poste est exceptionnel, mais Paris, le pays de nos ancêtres, tu vas pouvoir aller en Normandie. Vas-y'. Finalement, j'ai dit oui et mon destin a basculé", a-t-elle expliqué.

"Il est formidable et sexy"

Dans un second extrait, Fabienne Thibeault revient sur son mariage avec celui qu'elle surnomme affectueusement "Doudou" à savoir Christian Montagnac. Pour rappel, il a été l'ancien régisseur de "La Compagnie Créole". Leur union a été célébrée le 22 août 2015 en présence de ses proches, notamment de sa fille Zoé. Avant ça, la chanteuse de 68 ans a été mariée à un saxophoniste de jazz.

Après avoir évoqué leur "coup de foudre", Fabienne Thibeault s'est confiée sur leur complicité. "On est toujours ensemble, on ne se quitte jamais. À nos âges, on est quand même un peu plus calme. On a vécu des choses, on parvient peut-être aussi à éviter des petites choses alors que quand on est jeune, on se frotte plus facilement (...) Il est formidable, il cuisine, il est gentil, sexy", dit-elle, avant de lâcher une confidence plus intime : "On a vie une sexuelle très active, disons-le !"

