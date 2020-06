Fanny Leeb évoque avec émotion le soutien de son frère Tom Leeb lors de son cancer

C’est en famille que Michel Leeb s’est déplacé pour répondre à l’invitation de Michel Drucker. Dimanche 28 juin, l’humoriste a partagé le canapé rouge de "Vivement Dimanche prochain" avec sa fille Fanny et son fils Tom. Complices, le frère et la sœur sont revenus sur la maladie de la chanteuse de 34 ans. En mars 2019, Fanny Leeb révélait être atteinte d’un cancer du sein. Un combat qu’elle a décidé d’afficher sur la pochette de son titre "Fearless" en apparaissant la tête rasée mais aussi dans l’émission "Stars à nu" à laquelle elle a participé. Avec émotion, elle a raconté le soutien de son frère lors de cette épreuve.

"Tom a été ma bouée de secours"

"Tom a été ma bouée de secours pendant tout ce traitement. C’est quelqu’un qui a pratiquement vécu les choses comme s’il les vivait. Il était avec moi aussi bien au téléphone que présent physiquement à mes côtés. Je pouvais tout lui dire" se remémore Fanny Leeb. Puis elle ajoute en direction de son frère qui devait représenter la France à l’Eurovision, "Quand j’étais en bas, il savait me relever et quand j’étais en haut, il savait me faire exploser de joie et profiter de ça". Un combat que la chanteuse n’a pas mené seule grâce au soutien de son frère. Tom Leeb a écrit les paroles en anglais des dernières chansons de Fanny Leeb qui reconnaît qu’il a "énormément de talent". Le chanteur, lui, estime que pouvoir "mettre en rimes" le combat de sa sœur a eu "un côté thérapeutique" le concernant. Puis il ajoute, "ça a été très intense, beau, fort. Et je m’estime chanceux de l’avoir fait".

Par Valentine V.