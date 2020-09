Fanny Leeb : son message d’espoir dans sa lutte contre le cancer

Découverte en 2013 dans The Voice, Fanny Leeb avait annoncé une mauvaise nouvelle l’année dernière. La chanteuse apprenait qu’elle était atteinte d’un cancer du sein très agressif. Elle s’était confiée à ce sujet au magazine suisse L’Illustré : "Sa vitesse de prolifération est très rapide (…) Il m’a fallu un temps d’acceptation de trois ou quatre jours (…) Pour des parents, ce n’est pas logique qu’un enfant soit malade, avec les risques que cela comporte de partir avant eux, ça les affecte. Comme je rassurais tout le monde, ils ont abordé les choses comme moi avec une certaine légèreté et le sourire. Je veux sortir de là. Je me bats, je rigole. Personne ne pensait que je prendrais les choses ainsi".

Une citation inspirante

Aujourd’hui en rémission, Fanny Leeb a tenu à livrer un poignant message dans sa dernière publication sur Instagram. Vêtue d’un body, la jeune femme a tout simplement écrit une citation inspirante pour sa communauté : "'La lutte pour se relever et se remettre des revers de la vie amène souvent à développer des forces et des capacités dont on ignorait l’existence'. Al Siebert. À méditer…". Un message qui a beaucoup touché les internautes : "Il n'y a que comme ça qu'on se rend compte jusqu'où on peut aller ! Fanny, vous en êtes un très bel exemple", "Oui soeur rose un cancer change la vie le regard sur elle et fait connaître son corps et son âme comme jamais. On ne sera plus jamais comme avant on est la même en mieux en plus fort en plus beau et plus absolu en plus immédiat. Carpe diem. Je t'embrasse Fanny guerrière rose", "Merci pour tes conseils et ta force, grâce à toi mon combat est plus facile à affronter".

Par Alexia Felix