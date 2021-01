Fatal Bazooka de retour : Michael Youn dévoile un nouveau titre hilarant

Après le "twerk" place au "bwerk", sa version masculine ! Le créateur de ce pas de danse ne pouvait être qu'un certain Fatal Bazooka ! Près de dix ans après la sortie du film "Fatal", Michael Youn sort du placard son personnage culte à qui l’on doit les célèbres titres humoristiques “Fous ta cagoule”, “Mauvaise foi nocturne” ou encore “Trankillement”.

À l’occasion de la deuxième édition du "Morning Night", le mardi 19 janvier à 21h05 sur M6, l’humoriste a dévoilé le morceau “Bwerk”. “Mets tes mains sur les hanches. Fléchis bien sur les jambes. Bien cambré du derrière. Bouge d’avant en arrière. Tu shakes, shakes, shakes, shakes ton paquet. Et tu bwerkes, et tu bwerkes, et tu bwerkes, tu shakes ton paquet”, peut-on l'entendre chanter. Disponible sur Youtube, le titre qui n’a pas encore de clip dévoile la photo d’un homme dans un mini-short. Sur son compte Twitter, le comédien de 47 ans a simplement légendé cette photo : "Bientôt".

Michael Youn "content" de "faire des bétises" à nouveau !

Invité sur les ondes de RTL, l’acteur s’est réjoui de son retour dans le "Morning Live", décliné en prime time : "On est content de se retrouver avec les copains pour faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision pour faire marrer les gens en se moquant de nous-mêmes. On peut encore rire de beaucoup de choses, c'est même important en ce moment". Pour ces retrouvailles avec le public, Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, Charlotte Gabris et Tom Villa devraient accueillir Jamel Debbouze, Bigflo & Oli, Jenifer, Jarry et Isabelle Nanty. Affaire à suivre !

Par C.F.