Faustine Nogherotto morte : Nikos Aliagas et Nagui lui rendent hommage

Après plusieurs années passées à se battre contre la maladie, Faustine Nogherotto s’est éteinte à l’âge de 31 ans. Dévoilée en 2006 lors de sa participation à la "Star Academy", la jeune femme avait également participé à "N'oubliez pas les paroles" en 2016. Lors de son passage sur le plateau de France 2, la jolie blonde s’était confiée à Nagui sur l'encéphalomyélite myalgique (syndrome de fatigue chronique) et le syndrome de Gougerot-Sjögren (une maladie auto-immune systémique) contre lesquels elle se battait. "Je suis là, mais d'autres sont dans leur lit, ne peuvent plus bouger, ni s'alimenter correctement. Moi, j'ai la chance d'avoir ma maman qui est là et qui m'aide depuis 6 ans, et d'avoir un moral d'acier. Je suis là et j'irai de mieux en mieux !", avait-elle expliqué.

Ainsi, la jeune femme en avait profité pour faire une proposition à l’animateur : "Ce sont deux pathologies dont on n'entend jamais parler et c’est un vrai enfer à vivre au quotidien. Et il n’y a pas de recherche en France et ça n'avance pas. Donc Nagui, j’aurais une faveur à te demander : c’est qu’on fasse un spectacle musical, une émission musicale pour réunir des fonds pour ces deux maladies qui sont vraiment très dures à vivre". Une demande sur laquelle est revenu Nagui à l’annonce de sa mort. En commentaire d’un extrait du passage de la jeune femme dans son programme, il a écrit : "Nous allons y travailler". Avant d’avoir une pensée pour ses proches : "Toutes mes tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches, de tout cœur avec vous". Le visage phare de France Télévisions n’est pas le seul à avoir réagi à la triste nouvelle.

Nikos Aliagas réagit à la mort de Faustine Nogherotto

Sur Twitter, Nikos Aliagas a partagé des photos de la jeune lors des primes de la "Star Academy" : "Elle s'appelait Faustine Nogherotto, elle avait participé à la ‘Star Academy’ en 2006 pour vivre son rêve, devenir chanteuse. Mais une maladie auto-immune incurable l'a empêchée de vivre normalement. Je pense à elle, à sa famille et à tous ceux qui souffrent. Faustine avait 31 ans". Cyril Cinélu, vainqueur de la saison 6 de la Star Academy, a publié sur son compte Instagram un extrait vidéo d’un de leur duo. "Terrible nouvelle ! Triste je suis aujourd’hui. Je te rends hommage avec cette vidéo. Repose en paix ma Faustine! Je t’aime", a-t-il légendé.

La coach du programme Raphaëlle Ricci a elle écrit : "Je viens d'apprendre cette horrible nouvelle... Toutes mes pensées à ses proches". Mathieu Johann, lui aussi ancien élève de la "Star Academy" a - à son tour - réagi : "J’apprends la disparition de la jeune Faustine qui avait participé à la Star Ac en 2006. Faustine se battait depuis des années contre la maladie. Mes pensées s’envolent vers elle et ses proches. #tristesse. Nous faisions partie de la même famille et ça crée des liens".

Par C.F.