FBG Duck mort : le rappeur a été tué par balles à l'âge de 26 ans

Triste nouvelle pour le monde du rap. Après le rappeur Lil Marlo il y a quelques semaines, FBG Duck est mort ce mardi 4 août 2020. De son vrai nom Cartlon Weekly, il faisait son shopping avec deux de ses amis sur Oak Street à Chicago lorsqu'il a été abattu par balles. Connu pour son titre Slide, le jeune rappeur de 26 ans était en pleine ascension. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux voitures se sont arrêtées à son niveau devant un magasin. Quatre individus sont sortis des véhicules et ont tiré sur le rappeur avant de s'enfuir. Ce dernier a été rapidement transporté à l'hôpital de Chicago. Touché par plusieurs balles à la poitrine, à l'aine et au cou, il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Les personnes l'accompagnant, un homme de 36 ans et une femme de 26 ans ont été transportés en urgence dans des hôpitaux de la région, dans un état grave.

un règlement de compte ?

Ce n'est pas la première fois qu'un rappeur se retrouve au coeur d'une fusillade. Young Greatness par exemple, a été abattu à la sortie d'un restaurant. En 2018 FBG Duck avait déjà été la cible de tirs mais s'en était sorti, touché par deux balles dans l'épaule. Des témoins présents sur place avaient raconté que les coups de feux étaient partis après que deux hommes se soient violemment disputés : "J'ai vu un gars en noir sortir une arme à feu et il a tiré sur le mec avec la chemise blanche. Et ils ont tous les deux couru. Le gars sur lequel il tirait a couru vers la gauche, et celui qui tirait a couru dans la même direction". De nombreux fans du rappeur lui rendent désormais hommage sur les réseaux sociaux. Ces derniers en profitent également pour passer un message politique. Ils dénoncent l'insécurité de plus en plus présente à Chicago. Pour preuve, depuis le 1er janvier 2020, 440 homicides ont déjà été recensés dans la ville.

Par J.F.