Filip Nikolic : Franck Delay fait de tristes confidences sur ses derniers jours

Ce vendredi 7 mai, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste Frank Delay, l'ancien membre des "2Be3".

Dans une récente interview accordée à Evelyne Thomas sur Non Stop People le 25 février dernier, le chanteur de 47 ans avait accepté de se confier sur le groupe formé dans les années 90 et qui avait tant cartonné. Après des années de succès, le groupe s'arrête en 2001 faute de public : "Il y a eu un essoufflement. Les radios ne nous passaient plus non plus", explique Frank Delay

"Je pense qu'on avait fait beaucoup d'images et que ça saoulait un peu les gens. On a pris un an pour travailler sur un album en anglais. On est revenu avec un album en anglais qui n'a pas vraiment plu. Fallait chanter en français, fallait faire des chansons françaises (...) Et puis, on vieillit" expliquait-il.

"C'était le coup de trop"

Un peu plus tard dans l'entretien, il avait accepté de se confier sur la mort de Filip Nikolic, décédé en septembre 2009 à l'âge de 35 ans. "On se parlait uniquement au téléphone. On s'est parlé peut-être une fois dans l'année avant qu'il parte, donc je ne sais pas. C'est son propre chemin. Il a rencontré des gens. C'était quelqu'un qui avait viscéralement des doutes, plein de choses. Mis bout à bout, il a pris des médicaments, il a fait des choses".

Sujet qu'il a accepté d'aborder une nouvelle fois ce vendredi 7 mai sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Face à Cyril Hanouna, Frank Delay s'est confié sur les derniers jours de son ami : "J'avais plus de contact pratiquement huit mois avant qu'il soit parti, mais j'entendais des bruits comme quoi ça n'allait pas. C'était quelqu'un qui était névrosé et angoissé, c'était un extrême sur tout ce qu'il faisait. C'était le coup de trop la fois où il est parti, la fois de trop" explique-t-il. Des propos confirmés par Bernard Montiel qui a avoué que Filip Nikolic avait "pété les plombs".

Par J.F.