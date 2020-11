Florent Pagny : de nouveaux détails sur sa rupture avec Vanessa Paradis dévoilés

Ce jeudi 5 novembre, Eric Le Bourhis sortait son nouveau livre "Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle" aux éditions Prisma. Cet ouvrage revient sur tous les grands moments de la vie de Florent Pagny, qu'ils soient professionnels ou personnels. En effet, ces pages retracent également la relation amoureuse entre Florent Pagny et Vanessa Paradis qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et pour cause, elle avait 16 ans à l'époque, lui 27 ans.

Les deux artistes se sont rencontrés en 1988 et ils tombent sous le charme. Malheureusement, après seulement trois ans d'amour, ils se séparent en 1991. Une rupture soudaine et sans vague, mais étrange. En effet, cette dernière est due à un célèbre chanteur, Lenny Kravitz.

une décision dure à prendre

Vanessa Paradis devient de plus en plus célèbre, notamment outre-atlantique. Lenny Kravitz souhaite alors la rencontrer pour lui écrire un album en anglais. Le feeling passe, et Vanessa Paradis s'envole vers New-York pour faire quelques essais. Elle accepte finalement de collaborer, mais est obligée de rester à New-York, décision qu'elle tarde à prendre notamment à "vis-à-vis de son petit-ami français" comme l'explique Eric Le Bourhis. "En définitive, c'est Florent qui, un matin, extrêmement contrarié, aurait fini par dire à Vanessa qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion et devait partir outre-Atlantique, actant de fait la fin de leur histoire"

Par J.F.