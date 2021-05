Florent Pagny : ses étonnantes confidences sur la chirurgie esthétique

Ce samedi 8 mai, TF1 diffusait un nouvel épisode de l'émission "The Voice" dans lequel on retrouvait Florent Pagny. Coach emblématique du programme il s'était retiré pendant deux ans avant de faire un retour remarqué dans cette dixième saison.

Florent Pagny, comme à son habitude ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Ce samedi, en début d'émission il s'est montré très agacé suite à quelques soucis techniques dès la première prestation de son talent Giada. Un manque de son qui l'a ennuyé : "Il va falloir qu'on ait plus de son sur le plateau", a-t-il demandé. "Je sais que ce qu'elle fait (en parlant de Giada), elle le fait bien, et que ce qui va passer à la télé va être ce qu'il faut, mais nous, sur le plateau, il va nous falloir plus de présence, de son".

"j'ai trouvé des solutions"

Quelques heures avant le début de l'émission, Florent Pagny était mis à l'honneur dans l'émission "50min Inside". Le chanteur s'est confié sans tabou sur son âge, ce qui a laissé place à quelques révélations.

En effet, il a confié qu'il n'avait jamais touché à son visage seulement…à ses cheveux ! "Toute façon, j'ai envie de te dire, il vaut mieux. Il vaut mieux tout assumer. J'ai les poches... Je vais être comme je suis. Et puis à moi de faire attention quand même" assure-t-il, avant de poursuivre : "Je perdais mes cheveux, j'ai trouvé des solutions. J'ai fait mes implants".

Concernant sa forme physique, toujours pas de chirurgie esthétique pour Florent Pagny, mais beaucoup de sport : " Oui, je fais mes pompes tu vois. Au moins je fais mes cent pompes par jour. Je fais cent pompes, par séries de vingt. Cinq séries de vingt, sinon je ne pourrais pas ! Ça te maintient" conclut-il.



Par J.F.