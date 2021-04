Florian Delavega en froid avec Jérémy Frérot ? Ses confidences sur sa nouvelle vie dans les Landes

De 2011 à 2017, Florian Delavega et Jérémy Frérot ont formé le joyeux groupe Frero Delavaga. Après un passage très remarqué dans la saison 3 de l’émission "The Voice", le duo a signé deux albums qui ont remporté un franc succès et une tournée de concerts à guichets fermés. Dix ans après la naissance de leur duo, les deux chanteurs s’épanouissent désormais en solo. Jérémy Frérot, le compagnon de Laure Manaudou vient de sortir son deuxième album baptisé "Meilleure vie".

De son côté, Florian Delavaga vient signer son premier disque intitulé "Rêveur Forever". Avec sa femme Natalia, le chanteur de 33 ans est installé au cœur des Landes, dans une maison isolée, qui n’est raccordée ni à l’eau, ni à l’électricité. "Quand j’ai décidé d’arrêter l’expérience Fréro, il y avait vraiment une nécessité de renouveau et de suivre mes rêves. Donc voilà, j’ai été dans la forêt me ressourcer" avait expliqué le chanteur dans L’hebdo de la musique sur W9 pour présenter son nouveau mode de vie.

"On ne se voit plus beaucoup"

Ce samedi 3 avril 2021, c’est aux caméras de TF1 que Florian Delavega a ouvert les portes de sa maison. L’occasion pour lui de dévoiler aux journalistes de 50 minutes Inside, l’immense potager qu’il cultive avec son fils de trois ans, Santi.

Bien entendu, le jeune papa est revenu sur sa relation avec son ancien partenaire qui habite sur le bassin d’Arcachon à quelques kilomètres des Landes. "On ne se voit plus beaucoup. Chacun a un petit peu sa vie, même si on vit sur la même côte. On est quand même à plus d’une heure, une heure et demi" a avancé Florian. "Et puis c’est vrai que moi je suis assez solitaire. À part être avec ma chérie et Santi, je passe du temps avec très peu de gens. J’ai toujours été comme ça. On fait chacun nos routes. On se donne des nouvelles comme des vieux copains" a-t-il ajouté.

Par E.S.