Florian Delavega : le chanteur prépare son grand retour et se confie sur ses envies

Coup de tonnerre en novembre 2016. Le duo Les Fréro Delavega annoncent leur séparation sur Facebook. Une nouvelle qui laisse les fans sans voix et surprend. Découvert dans la troisième saison de "The Voice", le duo avait vite trouvé son public avec des chansons mélodiques et entraînantes. Mais Florian Delavega a très mal supporté la médiatisation qui s'accompagne de tout succès. Il a préféré partir sous les feux de la rampe et se réfugier dans la nature avec sa femme, la chanteuse argentine Natalia Doco. Ensemble, ils ont eu un petit garçon en janvier 2018. Depuis, malgré une vie de père épanouissante, Florian Delavega veut revenir à ses premiers amours, le chant et la musique comme il l'explique aux caméras du JT de 13 heures de TF1 qui est allé à sa rencontre.

Un single avant l'album et un probable retour sur scène

Le JT de TF1 diffusait ce vendredi 24 juillet un reportage sur Florian Delavega. Très discret depuis la séparation du duo, le chanteur ne donnait plus trop de nouvelles. Il a accepté de recevoir les caméras de TF1 dans son antre, au milieu des arbres. Avec sa femme, Natalia Docco, il recommence à composer et s'apprête à sortir un nouveau single : "Printemps éternel". Pour le reste de l'album, il faudra attendre un peu car Flo est en pleine composition. Il ambitionne aussi de remonter sur scène et prépare un festival de musique, ici dans les Landes où il habite.

S'il décide de faire son grand retour après trois ans de silence, c'est parce qu'il a l'âme d'un artiste. "Il y a un mot qui a suivi dès la fin des Fréro, c'est le mot rêve. Ce mot m'a hanté, il a continué de me hanter, donc je commençais effectivement à écrire des bouts de phrase, des bouts de poésie et puis à chaque fois que je prenais la guitare instinctivement, il y a ce mot qui revenait", a-t-il révélé aux journalistes de TF1. Une bonne nouvelle pour les fans du duo qui pourront à nouveau entendre sa voix.

Par Mélanie C.