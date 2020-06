Florian Delavega papa, il se confie sur son fils

C’est en 2018 que Florian Delavega a vu sa vie être chamboulée. Sa compagne, la chanteuse argentine Natalia Doco, avait accouché d’un petit garçon : "Maintenant, nous sommes trois, et nous vivons sur une autre planète, si loin de tout ce que nous savions avant", avait écrit Florian Delavega sur Instagram en légende d’une photo de son fils dans ses bras à la maternité. Depuis la naissance de son fils, le chanteur est très discret sur sa vie privée. Mais lors d’un entretien avec nos confrères du Parisien, le chanteur a fait des confidences sur son nouveau havre de paix dans les Landes : "Nous avions passé une annonce : “Cherchons maison autonome avec une rivière et une forêt”. J’avais besoin de me retrouver au calme, de savoir ce que je voulais faire de ma vie".

Confidences sur Santi

Florian Delavega poursuit : "Le chauffage de la maison ne marche plus. Nous vivons ici avec Santi, notre fils de 2 ans et demi". Lors de cet entretien, le chanteur a fait des révélations concernant son fils : "On est encore à l’ADSL et on ne peut pas regarder YouTube sur deux ordinateurs en même temps. J’étais parti dans un mode de vie extrême, mais mon fils m’a remis les idées en place. C’est un enfant de la nature, certes, mais il y a pas mal d’animaux qui passent, chevreuils, sangliers… Il a fallu mettre une clôture". Florian Delavega a profité de cet entretien pour revenir sur la fin de son duo des Fréro Delavega : "Arrêter les Fréro ne fut pas une décision facile, car elle impliquait Jerem' et beaucoup de monde, mais c'était vital pour moi. Je savais que je vivais quelque chose d'exceptionnel, mais j'étais entré dans un rouage qui allait trop vite. Je me voyais amer, moins sympa avec les fans et les médias, j'avais des douleurs partout, des tendinites aux épaules. Mon corps me disait stop".

Par Alexia Felix