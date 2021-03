Francis Lalanne au coeur d'une nouvelle polémique après un rassemblement à Nice

Francis Lalanne est au coeur d'une nouvelle polémique. Le 22 janvier dernier, le chanteur un brin rebelle a publié une tribune sur le site France Soir qui a fait couler beaucoup d’encre. Dans cette dernière, il réclamait la destitution du président de la République en raison de sa gestion de la crise sanitaire qui rythme le monde depuis un an. "Citoyennes et Citoyens de la France ! La Patrie est en danger", avait-il déclaré avant de poursuivre : "Il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français. Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la COVID et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français". Cette tribune a reçu de vives critiques et selon Le Point, Francis Lalanne serait visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris le 27 janvier dernier. Malgré tout, la figure des Gilets Jaunes ne s'est pas assagie et a provoqué de nouvelles indignations ce dimanche 28 mars en s'opposant à l'autorité.

"Je vous propose de vous embrasser"

Lors de ce dernier week-end du mois de mars, Francis Lalanne a appelé les participants d'un rassemblement d'opposition aux restrictions sanitaires, qui s'est déroulé à Nice, "à commettre un délit". Sa mission ? "Je vous propose de vous embrasser", a incité le chanteur face à la foule. Il a même été plus loin en poursuivant : "Que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres". Par la suite, Francis Lalanne s'est attaqué au masque, qui pour lui, est inutile. "Ils disent qu’il est obligatoire, mais ils ne disent pas où. Mettez-le sur le front, à la ceinture, en boucles d’oreilles. Vous pouvez aussi vous en servir pour ramasser les merdes des chiens", a-t-il lancé dans la provocation. Un comportement qui a une nouvelle fois indigné un grand nombre de Français.

"Irresponsable et un irrespect total"

Christian Estrosi a rapidement fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, le maire de Nice a déploré un comportement "irresponsable". Faisant référence à l'article de Nice-Matin montrant des images de rassemblement et de Francis Lalanne, l'homme politique a écrit : "Irresponsable et un irrespect total pour nos soignants en première ligne et pour l'immense majorité des Niçoises et des Niçois. Je déplore qu'on ait laissé ce rassemblement se tenir et réclame des sanctions exemplaires contre les organisateurs. Soutien et hommage à nos soignants".

Ce lundi 29 mars, le militant s'est défendu auprès de Yannick Vinel. Dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People, l'animateur a expliqué avoir contacté Francis Lalanne dans la matinée. "Mes déclarations à Nice ne visaient évidemment pas les malades du Covid ou les soignants, mais bien les portants rassemblés... D'inutile à obligatoire, je trouve, et c'est mon droit, que la tragi-comédie du masque a désormais assez duré", lui a alors assuré le chanteur.

Irresponsable et un irrespect total pour nos soignants en première ligne et pour l'immense majorité des Niçoises et des Niçois. Je déplore qu'on ait laissé ce rassemblement se tenir et réclame des sanctions exemplaires contre les organisateurs. Soutien et hommage à nos soignants. https://t.co/3wag0xHR2b — Christian Estrosi (@cestrosi) March 29, 2021

Par Solène Sab