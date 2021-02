Francis Lalanne entendu par la police après sa tribune polémique

Le 22 janvier dernier, Francis Lalanne a publié une tribune qui a fait couler beaucoup d’encre. Sur le site de "France Soir", le chanteur réclamait la destitution du président de la République, Emmanuel Macron et critiquait sa manière de gérer la crise sanitaire qui touche la France depuis un an. "Citoyennes et Citoyens de la France ! La Patrie est en danger", commençait-il avant de poursuivre par une phrase choc : "Il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français". "Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la COVID ; et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français. Il convient de rappeler que l’âge moyen des décès attribués à la Covid est de 84 ans. Que le virus s’attaque donc, aux dires des statistiques, à des personnes très âgées ou sous le coup de pathologies respiratoires graves et autres maladies mortelles comme le cancer... Dans certains cas, certes, et nul ne le conteste, ce virus aggrave des pathologies multiples ! Mais n’est-ce pas le cas pour n’importe quel virus ?", s’interrogeait l’interprète de "Pense à moi comme je t’aime".

Une enquête ouverte

Cette tribune a valu à Francis Lalanne de nombreuses critiques. Quelques jours après la publication, le chanteur était l’invité de Cyril Hanouna dans l’émission "Touche pas à mon poste". Agacée, la figure des Gilets jaunes avait alors quitté le plateau à maintes reprises. Mais ce n’est pas tout. Selon une information du Point dévoilée ce lundi 22 février 2021, Francis Lalanne est visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris le 27 janvier dernier. "La justice lui reproche des faits de provocation publique non suivie d'effet, à la commission d'un crime ou d'un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Des faits passibles de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende", précisent nos confrères. Francis Lalanne a été entendu par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), dans les locaux de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), à Paris le 5 février dernier.

Par Matilde A.