Francis Lalanne : Un médecin convoqué pour l’avoir traité d’abruti, la Toile s’indigne

Francis Lalanne a provoqué la colère du docteur Jean-Paul Hamon. Le 28 mars dernier, le chanteur avait participé à un rassemblement contre les mesures de restrictions anti-covid. Face à une foule, Francis Lalanne avait appelé la population à ne pas porter le masque et à ne pas écouter les messages du gouvernement. Invité sur le plateau de Cnews le lendemain, Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des médecins de France avait fait part de sa colère : "Pourquoi celui-là on lui colle pas une vraie amende? Pourquoi on le colle pas au trou ce mec ? C'est honteux. C'est pas comme si c'était une pandémie, c'est pas comme s'il y avait des mecs qui étaient en train de claquer en réa… Que les gens se baladent sur les quais de seine, en forêt en respectant les mesures de distance, c'est bon mais là que les gens soient sans masque, quasiment à touche touche et que cet abruti leur dise de s'embrasser en plus". Puis dans TPMP, le docteur en avait rajouté une couche : "On n’est pas obligé de jouer au con".

Face aux propos du médecin, Francis Lalanne a décidé de répliquer. Ainsi, Jean-Paul Hamon a appris qu’il était poursuivi pour "manquement grave à la déontologie" après ses propos sur Francis Lalanne : "Il semble difficilement contestable qu'un médecin, ayant prêté serment, se doit en toutes circonstances de se comporter de façon courtoise, sans grossièreté, ni vulgarité, quel que soit l'endroit où il se trouve lorsqu'il s'exprime de façon publique", a fait savoir dans un courrier l’avocat de Francis Lalanne. Alors que Jean-Paul Hamon devra répondre de ses propos le 2 juin prochain lors d’une séance de conciliation, les internautes ont fait part de leur colère face à cette décision : "Si je dis Lalanne abruti je me fais convoquer ? Sans dec ? Alors que je me fais insulter et menacer depuis des mois parce que j’essaye d’avoir un langage simple ?", "Francis Lalanne est un abruti. Il va falloir que le conseil de l’ordre embauche du personnel pour faire les convocation car nous sommes nombreux à le penser et à le dire".

Par Alexia Felix