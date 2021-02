Francis Lalanne visé par une enquête après sa tribune polémique, Richard Sanderson réagit (Exclu vidéo)

Mickaël Dorian a reçu Richard Sanderson dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Le chanteur de 67 ans revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau titre baptisé "La Tchatche" qu'il partage avec son épouse, Shelma. Un duo né du confinement, comme il l'a expliqué au présentateur.

"Je rangeais des musiques pour Miss France (...) J'ai beaucoup produit de musiques et j'ai beaucoup de disques remplis, et j'ai dit : 'Tiens, je vais réécouter des trucs que j'ai fait pour Miss France'. Shelma a entendu ça. Comme elle adore danser la salsa, elle m'a dit : 'On va faire une chanson'. Je lui ai dit : 'Ça serait pas mal de faire un duo qui ne soit pas un duo romantique, comme ça, ça serait carrément quelque chose de nouveau pour moi et de faire un duo un peu plus marrant, mais quand même avec une histoire d'amour'. J'ai un auteur avec qui je travaille, je lui ai demandé qu'il me fasse un texte et je suis très content du résultat", a-t-il dit.

"C'est assez maladroit ce qu'il a fait"

Dans la suite de l'entretien, Richard Sanderson a été invité à réagir à la polémique qui entoure Francis Lalanne depuis fin janvier. Ce dernier est visé par une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation à la suite de sa tribune où il a appelé le peuple à se mobiliser contre la tyrannie et a réclamé la destitution du président Emmanuel Macron.

"Je connais Francis Lalanne, j'aime beaucoup", a commencé Richard Sanderson. Et de poursuivre : "Il est dans son monde. Je trouve que c'est assez maladroit ce qu'il a fait. On dit toujours : 'Vous faites de la musique, vous êtes là pour donner du bonheur aux gens, il ne faut pas faire de politique'. Lui, il fait un peu de théâtre. Il a du talent, et je ne comprends pas pourquoi... À mon avis, c'est gratuit. Il va avoir des problèmes, sûrement. Je l'aurais dissuadé si j'étais dans son entourage au moment où ça s'est passé".

