Francky Vincent : la belle somme qu'il a touchée pour "Fruit de la passion" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie personnelle. Depuis le lancement du programme sur la chaîne, l'animatrice a reçu Clara Morgane, Booder, Jean-Pierre Castaldi, Fabien Lecoeuvre ou encore Danièle Evenou. Pendant l'entretien, cette dernière a raconté le jour où son mari Georges Fillioud a sorti sa culotte devant François Mitterrand.

"C'était un jour d'un conseil des ministres. Il s'habille et il s'en va (...) À la fin, il discute avec François Mitterrand. Il fait très, très chaud. Georges cherche son mouchoir, il l'avait oublié. Alors il sort sa pochette pour s'essuyer et c'était ma culotte. François Mitterrand a eu, paraît-il, un sourire très coquin et comme le soir même - on n'avait pas de portable à l'époque - il y avait un cocktail, j'y suis allée. Il nous a regardé Georges et moi et c'était : 'Ah, ils doivent bien s'éclater ces deux-là'".

"Je suis très bien payé"

Ce mercredi 28 octobre, Evelyne Thomas a reçu une nouvelle personnalité dans sa toute nouvelle émission diffusée sur Non Stop People. Pendant 26 minutes, elle a pu échanger avec Francky Vincent, chanteur guadeloupéen qui a triomphé en 1994 avec sa compilation "Fruit de la passion (vas-y Francky, c'est bon)" dont est issue la chanson du même nom. Un titre pour lequel il est auteur, producteur, compositeur, manager et interprète et qui continue de lui rapporter de l'argent. "Avec La Sacem, je suis très bien payé. Parce que cette chanson passe ailleurs", dit-il.

L'animatrice lui demande combien il touche par mois grâce à la chanson. "Ce n'est pas au mois, c'est tous les trimestres qu'on touche de la Sacem, dont le sixième mois où c'est plus important. Sur toute ma carrière, j'ai déjà touché 1, 2 millions d'euros", lui répond-il. Une coquette somme, donc.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV