Françoise Hardy : les dernières nouvelles très inquiétantes sur son état de santé

Depuis plusieurs années, Françoise Hardy lutte contre la maladie. À 77 ans, la chanteuse n'est plus en capacité de chanter à cause de ses problèmes de santé. Après s'être battue contre un cancer du système lymphatique, puis du pharynx, elle est soignée depuis 2018 pour une tumeur du cavum. Mais son traitement n'est pas sans risque. En effet, elle souffre des effets secondaires liés aux radios et immunothérapies qu'elle a dû subir. "Ils ont eu des effets secondaires cauchemardesques qui me pourrissent la vie depuis deux ans et m'affaiblissent de plus en plus", a-t-elle confié dans un entretien à "Femme Actuelle".

En mai dernier, à l'Obs, Françoise Hardy s'était confiée sur son quotidien difficile. "Il faut que je passe plus de cinq heures par jour à me préparer les rares choses que je peux avaler. Je n’ai plus de salive, et ni mes voies nasales ni mon oreille gauche devenue sourde ne sont irriguées normalement. Des détresses respiratoires, des quintes de toux, des obstructions et des hémorragies nasales se produisent non-stop sans prévenir", expliquait-elle.

"Mes nuits sont pires que mes jours"

À nos confrères de "Femme Actuelle", Françoise Hardy s'est dit "proche de la fin". Et de poursuivre : "Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prend plus de cinq heures par jour. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation". Elle a ensuite parlé de son rapport à l'euthanasie, pratique qui a déjà été utilisée pour sa maman.

"Atteinte de la maladie de Charcot, ma mère a eu beaucoup de chance que son médecin lui trouve un médecin hospitaliser qui l'a euthanasiée avec ma collaboration. En ce qui me concerne, j'aimerais avoir cette chance, mais étant donné ma petite notoriété, personne ne voudra courir encore plus le risque d'être radié de l'ordre des médecins", a-t-elle déploré. Et de conclure : "Mes souffrances physiques ont déjà été si terribles, que j'ai peur que la mort m'oblige à passer par encore plus de souffrance physique. De plus, la morphine étant asséchante, on ne pourra me l'administrer qu'en doses massives pour que je décède, et pas en doses plus légères pour que je souffre moins. J'ai peur aussi de l'immense chagrin de la forme de séparation avec les êtres qu'on aime le plus au monde qu'est la mort".

Par Non Stop People TV