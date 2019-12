Françoise Hardy malade : son entourage donne des nouvelles sur sa santé

Son combat contre la maladie n'est pas fini. Trois ans après avoir vaincu un cancer du système lymphatique, Françoise Hardy a été atteinte en 2015 d'un second cancer, celui du pharynx. Une épreuve qui a affaibli la santé de la chanteuse. Suite à ses traitements, Françoise Hardy a subi des effets secondaires comme la perte de l'audition d'une oreille à cause d’une radiothérapie, avait-elle révélé sur RTL en juin dernier. L’artiste de 75 ans avait confié ne pas pouvoir "s’alimenter normalement" et "vivre normalement", en précisant qu’il "faut compter minimum 18 mois avant de retrouver un début de vie normale". Mais ses difficultés au quotidien touchent son moral. "Quand j’ai des tout petits appels de salive, je reprends espoir, quand ça se dessèche encore plus, mon moral chute. On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là", avait-elle assuré.

Françoise Hardy poursuit son traitement

Alors que Françoise Hardy vit une "période extraordinairement difficile", les dernières rumeurs sur son état de santé se sont avérées inquiétantes. D'après France Dimanche, la chanteuse serait de retour à l'hôpital depuis plusieurs semaines suite à une récidive de sa tumeur. Mais son entourage a démenti ces informations auprès de Gala ce 20 décembre. "Elle est toujours en traitement mais en aucun cas hospitalisée", a indiqué un proche. Une nouvelle plus rassurante mais qui confirme que Françoise Hardy continue à poursuivre ses traitements. Soutenue par son fils Thomas Dutronc, Jacques Dutronc et ses proches, la chanteuse fait preuve d'une véritable force depuis plusieurs années face à la maladie en surmontant chaque épreuve.

Par Marie Merlet