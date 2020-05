Françoise Hardy malade : Thomas Dutronc donne de ses nouvelles

Cela fait plusieurs années maintenant que Françoise Hardy se bat sans relâche face à la maladie de Hodgkin, un cancer lymphatique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette force de caractère étonne ses proches. Françoise Hardy a déjà fait de nombreuses rechutes et est toujours sous traitement. Thomas Dutronc s'est confié sur l'état de santé de sa mère dans les colonnes du magazine VSD. "Elle est fragile à cause de sa chimio et tout ça... Elle fait partie des personnes à risque mais elle est très prudente. Elle va bien, merci".

Thomas dutronc rassure

Il a tenu à être rassurant envers les fans de sa mère puisqu'en avril dernier, le chanteur avait fait part de son inquiétude face à sa santé : "On est tous un peu inquiet pour elle, car elle est en rémission, elle a eu pas mal de radiothérapies, des chimio et tout ça, donc elle fait partie des personnes à risque. On s'inquiète, On lui dit de faire très attention et elle le fait".

Durant cette interview, Thomas Dutronc s'est également exprimé sur cette période de confinement qu'il n'a pas très bien vécu malgré la compagnie de son "amie". En effet, le musicien ne rêve que d'une chose, retourner à Paris "pour boire un coup avec les potes et faire de la musique. La musique que j'aime c'est dans les bars et les clubs qu'elle se joue et s'écoute. C'est là que j'ai commencé". En attendant, il travaille sur son projet d'album de reprise avec collaborations avec des chanteurs comme Iggy Pop ou encore Jeff Goldblum.

Par J.F.