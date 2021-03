Françoise Hardy pour l'euthanasie : ses douloureuses confidences sur sa maladie

Depuis plusieurs années maintenant, Françoise Hardy se bat sans relâche face à la maladie de Hodgkin, un cancer lymphatique. Un combat douloureux, éprouvant et qui laisse des séquelles. Thomas Dutronc confiait dans les pages de VSD que l'état de santé de sa mère n'était pas au beau fixe en raison des traitements : "Elle est fragile à cause de sa chimio et tout ça... Elle fait partie des personnes à risque mais elle est très prudente. Elle va bien, merci". Sauf qu'à en croire la principale intéressée, tout ne va pas aussi bien. L'état de santé de Françoise Hardy se serait dégradée.

"Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour"

Invitée de RTL, la chanteuse s'est confiée sur son quotidien difficile : "Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m'ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires...". Raison pour laquelle Françoise Hardy vient de lancer un appel au gouvernement pour que l'euthanasie soit autorisée en France. "À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain. Ma mère a eu la maladie de Charcot qui est absolument insupportable. Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie. Ça a été un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant. Il faut faire cette loi", demande l'ex-femme de Jacques Dutronc, qui affirme qu'elle y aura peut-être recours un jour. "Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps", déclare encore Françoise Hardy.

Par Matilde A.