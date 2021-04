Françoise Hardy : Ses confidences bouleversantes sur son état de santé et l’euthanasie

Âgée de 77 ans, Françoise Hardy est l'une des chanteuses et compositrices les plus connues et respectées de sa génération. Si son état de santé ne lui permet plus de chanter, l'interprète de "Tous les garçons et les filles" a décidé de publier un livre dans lequel elle commente les 209 chansons qu'elle a écrites depuis ce texte qui l'a rendue célèbre en 1962. Une joie immense pour tous ses fans. Françoise Hardy se bat depuis de nombreuses années contre la maladie de Hodgkin, un cancer lymphatique. Après de nombreux traitements qui l'ont affaiblie, la chanteuse souffre de terribles séquelles. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a lancé un appel au gouvernement pour que l'euthanasie soit autorisée en France. Ce mardi 6 avril, Françoise Hardy s'est longuement confiée sur son état de santé dans les colonnes du Parisien. Trop faible pour parler, elle a répondu par mail aux questions du journaliste.

"la France manque d’humanité au point de ne pas légaliser l’euthanasie"

L'épouse de Jacques Dutronc a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pourrait plus chanter : "Quand quarante-cinq radiothérapies et une immunothérapie vous ont peut-être soignée, mais aussi privée définitivement de salive et rendue sourde d’une oreille, vous ne pouvez plus chanter." Évoquant sa chanson "Pouce, au revoir", Françoise Hardy a tenu à faire part de son envie que la France légalise l'euthanasie. "J’ai envie d’être là pour ceux que j’aime, mais quand je vais trop mal physiquement, la peur de souffrir d’une façon encore plus insupportable et sans espoir d’aller mieux m’angoisse. Je déplore que la France manque d’humanité au point de ne pas légaliser l’euthanasie. Même l’Espagne et le Portugal l’ont fait", déplore l'artiste. Néanmoins, elle a déclaré : " Travailler malgré mon état et toutes les difficultés qui vont avec me fait du bien et me maintient en vie." Des confidences bouleversantes.

Par Solène Sab