Françoise Hardy : Ses douloureuses confidences sur ses problèmes de santé

A l’âge de 77 ans, Françoise Hardy n’est plus en capacité de chanter à cause de ses problèmes de santé. Depuis plusieurs années, la chanteuse française se bat contre la maladie de Hodgkin, un cancer lymphatique. Il y a quelques semaines, Françoise Hardy s’était confiée sur son état de santé actuel dans les colonnes du Parisien : "Quand quarante-cinq radiothérapies et une immunothérapie vous ont peut-être soignée, mais aussi privée définitivement de salive et rendue sourde d’une oreille, vous ne pouvez plus chanter. J’ai envie d’être là pour ceux que j’aime, mais quand je vais trop mal physiquement, la peur de souffrir d’une façon encore plus insupportable et sans espoir d’aller mieux m’angoisse. Je déplore que la France manque d’humanité au point de ne pas légaliser l’euthanasie. Même l’Espagne et le Portugal l’ont fait".

"Je n’ai plus de salive"

Luttant au quotidien contre les souffrances, Françoise Hardy a accepté de faire de faire de nouvelles confidences auprès de l’Obs : "Il faut que je passe plus de cinq heures par jour à me préparer les rares choses que je peux avaler. Je n’ai plus de salive, et ni mes voies nasales ni mon oreille gauche devenue sourde ne sont irriguées normalement". Un vrai coup dur pour la chanteuse, qui ne voit pas son état s’améliorer : "Des détresses respiratoires, des quintes de toux, des obstructions et des hémorragies nasales se produisent non-stop sans prévenir".

Par Alexia Felix