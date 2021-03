Françoise Hardy sourde d'une oreille : ses tristes révélations sur son état de santé

ll y a quelques années, Françoise Hardy a souffert d’un lymphome qui lui a fait frôler la mort en 2015. Et après ce gros coup dur, la chanteuse doit une nouvelle fois faire face à la maladie. À 77 ans, l’artiste souffre en effet d’un cancer du pharynx. En juin 2019, la chanteuse s’était d’ailleurs confiée sur les douloureux symptômes de sa maladie et sur les conséquences de son traitement sur les ondes de la radio RTL : "Je passe vraiment par une période extraordinairement difficile parce que quand vous n’avez pas de salive, vous ne pouvez pas vous alimenter normalement, vous ne pouvez pas vivre normalement".

Dans un entretien accordé à Paris Match la même année, la chanteuse avait confié être sûre de ne plus pouvoir chanter de sa vie : "On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là, ce n’est pas compatible. J’ai ma gorge qui est fragile, je ne sais pas si je pourrais jamais m’en servir à nouveau", avouait-elle. Plus d’un an après ces révélations, la chanteuse ne va malheureusement pas mieux. Ce jeudi 18 mars 2021, elle se confie une nouvelle fois à Paris Match sur son état de santé critique.

"Je ne pourrai jamais rechanter"

"Privée de salive depuis trois ans par 45 séances de radiothérapie, j’ai en permanence des détresses respiratoires, des crises d’étouffement et de suffocation, sans parler des hémorragies nasales interminables", confie la mère de Thomas Dutronc. Ces gros problèmes de santé ont entraîné sa perte totale d’audition d’une oreille. De quoi la pousser à faire un triste constat sur son avenir dans la musique : "Comme, grâce aux rayons et à une immunothérapie, je suis devenue sourde d’une oreille et j’ai la tête asséchée – gorge, nez, bouche -, je ne pourrai jamais rechanter" explique-t-elle.

Pourtant, la chanteuse a décidé de rester positive : "Ça ne me tourmente pas. J’ai écrit tellement de bons textes que mon petit filon est sans doute épuisé". Sa belle carrière dans la chanson étant terminée, Françoise Hardy s’est lancée dans de nouveaux projets et a notamment écrit un livre baptisé "Chansons sur toi et nous", paru le 10 mars chez "Des Equateur", dans lequel elle revient sur ses 55 ans de carrière et sur toutes les chansons qu’elle a écrites.

Par E.S.