Frédéric François bientôt comédien ? Ce rêve qu'il aimerait réaliser un jour (Exclu vidéo)

Le 20 octobre dernier, Mickaël Dos Santos recevait Frédéric François dans son émission quotidienne diffusée sur Non Stop People, "Le Débrief de Non Stop". Pendant son passage sur le plateau, le chanteur a parlé de son actualité musicale, lui qui revient dans les bacs dès ce vendredi 13 novembre avec un tout nouvel album baptisé "La liberté d'aimer".

Un nouveau projet dont le thème principal est l'amour, comme l'a rappelé le présentateur. Pense-t-il qu'on en manque aujourd'hui ? "Avec le confinement, bien sûr. On n'a pas le droit de voir qui on veut, on a souffert de ça, ne pas voir les enfants, et même un traumatisme parce que les enfants, quand ils viennent, ma fille habite à 100 kilomètres de chez nous, quand elle vient, elle me fait un check du coude ou un bisou de loin (NDLR, il mime ces deux actions)", répondait-il.

"Je connais toutes les mimiques de la mafia..."

Ce jeudi 12 novembre, Evelyne Thomas reçoit Frédéric François dans sa nouvelle émission qu'elle présente sur Non Stop People. Si le chanteur a réagi à l'attentat perprété contre Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans un premier extrait, il a aussi parlé de ses projets, confiant qu'il en avait "plein". "Bien sûr je vais continuer - si Dieu le veut, si je suis en bonne santé et si j'ai toujours la passion et la même voix - je ferai encore des disques", a-t-il poursuivi.

Mais le chanteur a un rêve : celui de jouer dans des séries. Et il souhaiterait le faire dans un registre bien particulier. "Je pense que j'ai la tête. J'en ai jamais fait. Des séries policières, je pourrais en faire. Je connais toutes les mimiques de la mafia, je connais tous les clichés de la Sicile (...) J'ai tous les gestes, je connais tout (...) Les Siciliens ne parlaient pas, ils faisaient que des gestes. Ça serait facile de jouer dans ces séries, par exemple".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV