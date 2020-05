Frédéric François : Ses terribles confidences sur la perte de ses jumeaux

L’heure est aux confidences pour le chanteur Frédéric François. D’ordinaire très discret, ce dernier a accordé un entretien à nos confrères de Télé Ciné Revues. L’occasion pour lui de revenir sur son confinement avec son épouse Monique et leur fille Victoria : "Avec le confinement, je peux vous dire qu'elle a eu l'occasion de découvrir tous mes défauts. Mais je vis avec une femme intelligente, issue d'une famille de douze enfants, avec les mêmes valeurs que moi". Frédéric François a également confié qu’il se prépare à célébrer son anniversaire, à quelques jours de ses 70 ans : "Cette année, ce ne sera pas possible, seule ma fille Gloria et ses deux enfants peuvent venir, tout en gardant leurs distances. Je n'ai pas l'impression d"avoir cet âge, je suis jeune, c'est comme si j'avais seulement cinquante ans". Mais si Frédéric François a tout pour être heureux aujourd’hui, le chanteur reste tout de même touché par un terrible drame.

"C’était un cauchemar"

Père de quatre enfants, Frédéric François a dû faire face dans les années 1980 à la perte de ses jumeaux lors d’une fausse couche de son épouse : "Ça a été un événement douloureux. On avait commencé à tout préparer pour leur arrivée. Puis, on a dû aller à l'hôpital en urgence, et on nous a annoncé qu'on les avait perdus. Il a fallu du temps pour s'en remettre. Il y a eu une phase de dépression, c'était un cauchemar. On a décidé très vite d'avoir un autre enfant. C'est ainsi que Victoria est arrivée. Ça a permis d'atténuer la douleur. Mais une perte pareille ne s'oublie pas. Victoria travaille dans le cinéma, c'est elle qui se charge de mes clips. Vincent s'occupe des orchestrations, Gloria est artiste peintre, elle est impliquée dans le graphisme et les pochettes de mes disques. Et je n'oublie pas Anthony, mon régisseur. Ils ont tous joué un rôle dans ma carrière à un moment donné. Si j'avais eu d'autres enfants, ils auraient peut-être intégré mon orchestre".

Par Alexia Felix