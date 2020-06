Gad Elmaleh rend un vibrant hommage à la chanteuse Maurane

Il y a deux ans, le 7 mai 2018, Maurane décédait. La chanteuse avait été retrouvée inanimé chez elle. Sa fille avait assuré dans les colonnes du Parisien que sa disparition n'était pas préméditée. "C'est une cause accidentelle. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Elle a fait une chute". Et cette nouvelle avait vivement endeuillé la Belgique, son pays natal, mais également personnalités et anonymes. De nombreux chanteurs lui avaient rendu hommage comme ses amies Liane Foly ou encore Lara Fabian. Cette dernière lui a adressé un mot à l'occasion des deux ans de sa mort, il y a quelques jours.

"miss you so"

Sur son compte Instagram, la jurée de Voice écrivait : "Deux ans que tu es partie vers un ailleurs, mais ta voix résonne encore dans mes oreilles ... comme un souffle de paix et d’amour ... Nous avons chanté tant de fois ensemble ... Tu es mon Autre, à jamais... Mais aujourd’hui, c’est moi qui chante pour toi... Maurane, mon amie, tu manques à nos vies et je t’aime…". À l'instar d'un fan qui écrivait : "Bientôt deux ans que tu nous as tous laissés sans voix…sans ta magnifique voix qui accompagnait nos bons ou mauvais jours. Toi la plus croustifondante et attachiante des Belges… Et ce soir la rediffusion des Enfoirés à Toulouse ravive la douleur de ton absence. For ever in our hearts chère Mô".

Et ce jeudi 11 juin, c'est l'humoriste Gad Elmaleh qui pense à la chanteuse. Sur son compte Instagram également, il a posté un cliché de Maurane qu'il a légendé "Maurane, Miss You so" soit "tu me manques tant".

Par J.F.