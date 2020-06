George Floyd : Camélia Jordana lance un appel pour lui rendre hommage

La mort de George Floyd a été un véritable choc pour les Etats-Unis. Alors que les manifestations contre les violences policières se multiplient à travers le monde, les hommages ont été nombreux sur la Toile. Le 31 mai dernier, c’est Céline Dion qui est sortie du silence sur Instagram : "C’est difficile de trouver les mots… Cette tragédie et l’injustice me brisent le cœur. Je ne peux même pas imaginer ce qui vit actuellement la famille de George Floyd. Comme plusieurs d’entre vous l’avez dit, il ne suffit plus de ne pas être rafloydciste, il faut être anti-raciste. Il y a trop longtemps que ça dure. Le racisme et la brutalité doivent cesser". En France aussi les hommages pour George Floyd sont nombreux. Et après Omar Sy qui a appelé à une marche contre le racisme pour ce samedi 13 juin, Camélia Jordana elle aussi lancé un appel.

"Un grand rassemblement"

Dans sa story Instagram, la chanteuse et ancienne candidate de Nouvelle Star a donné rendez-vous aux internautes ce mardi 9 juin "pour un grand rassemblement en hommage à George Floyd. Le 25 mai à Minneapolis, un policier tuait George Floyd en lui écrasant la gorge pendant 8 min 46. De nombreuses organisations et personnalités vous invitent à vous réunir ce mardi 9 juin à 18h sur la place de la République. Au moment où George Floyd sera enterré, nous y respecterons 8 min 46 de silence. Rejoignez-nous nombreuses et nombreux pour lui rendre cet hommage et dire non au racisme dans la police", a expliqué Camélia Jordana. Reste à voir si l’appel de Camélia Jordana sera entendu.

Par Alexia Felix