Gilbert Montagné enregistre un titre avec Didier Barbelivien et des soignants

Cela fait plusieurs semaines maintenant que le personnel médical est confronté à une crise sanitaire inédite. Les soignants sont en première ligne face à l’afflux de personnes contaminées par les coronavirus dans les hôpitaux. Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour lever des fonds à destination du personnel soignant. Des artistes se sont regroupés pour enregistrer des chansons. De son côté, Gilbert Montagné s’est associé à Didier Barbelivien pour écrire une chanson intitulée "Si vous nous aidez" en hommage aux soignants. Disponible depuis le 30 avril, les droits seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Mais ce titre a une particularité…

"Très vite j’ai eu l’idée de faire chanter les soignants"

De nombreux soignants ont participé à l’enregistrement et au clip. Une idée de Gilbert Montagné, "Très vite, j’ai eu l’idée de faire chanter les soignants plutôt que des personnalités et j’ai demandé à mon ami Didier Barbelivien de composer les paroles". Le titre se veut optimiste "pour donner de la force à ces héros qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes" confie le chanteur. L’enregistrement s’est fait en respectant les règles de sécurité, chacun s’est enregistré sur son téléphone. Invité de Morandini Live ce vendredi 1er mai, Gilbert Montagné a révélé la réaction des soignants à sa proposition : "Tu sais ce qui m’a le plus surpris ? (…) Ils ont vraiment accepté, les médecins des hôpitaux de Paris, les hôpitaux de l’Ile de la Réunion, dans l’ouest de la France, de chanter et c’est pas des chanteurs professionnels évidemment".

Par Valentine V.