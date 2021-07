Gims : sa femme Demdem hospitalisée, elle donne de ses nouvelles sur Instagram

Voilà maintenant seize ans que Gims est marié à l'influenceuse Demdem. Si Gims est longtemps resté discret sur sa vie privée, ne montrant même pas le visage de celle qui partage sa vie depuis tant d'années, c'est désormais une époque révolue ! Depuis 2016, Demdem s'affiche régulièrement au bras de Gims. Elle est d'ailleurs devenue l'héroïne du clip de son mari, "Tout donner". Mariés pour le meilleur et pour le pire, Gims et Demdem vivent actuellement une période difficile. Et pour cause, Demdem souffre de problèmes de santé.

"Je traîne une grosse sciatique"

Mardi 6 juillet 2021, la jolie brune a même quitté le Maroc en jet-privé pour rejoindre Nice. Elle s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des infiltrations. "Je traîne une grosse sciatique qui m'empêche de vivre depuis deux mois, sous morphine h/24 etc... Je suis venue faire des infiltrations car je redoute l'opération", a expliqué l'épouse de Gims dans sa story Instagram. Demdem a aussi partagé un cliché d'elle alitée à l'hôpital. Après son passage éclair à l'hôpital de Nice, Demdem a regagné le Maroc. "Maintenant j'attends tranquillement que Bilou vienne me chercher", écrit-elle. Quelques minutes après, Gims a débarqué en jet-privé pour récupérer sa femme. En arrivant à Marrakech (Maroc), Demdem a retrouvé ses enfants. "Go être animatrice de colo maintenant", plaisante-t-elle encore.

Par Matilde A.