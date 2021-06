Gims victime de racisme dans son enfance, il raconte

D’un naturel discret, Gims a décidé de se livrer totalement devant les caméras de Sept à Huit ce dimanche 6 juin. Face à Audrey Crespo-Mara, le rappeur aux 6 millions d’albums vendus est revenu sur son parcours qui n’a pas été facile. D’origine congolaise, la famille de Gims a vécu une période de grande précarité financière après son arrivée en France en 1988, ce qui a conduit le chanteur à être placé en famille d’accueil. Loin de ses parents, Gims s’est senti très seul, et a fini par vivre dans des squats. Malgré tout, Gims garde un oeil positif sur son enfance : "Je suis un enfant du peuple de France. J'ai passé mes meilleurs moments en France". Toutefois, Gims a dû faire face à un fléau dès son enfance, celui du racisme.

"On m'a traité de singe ou de macaque"

Gims a expliqué en avoir été victime étant enfant : "Il n'y a pas plus grande injustice que de s'en prendre à quelqu'un pour une couleur qu'il n'a pas choisie. Moi, je ne me souviens pas d'avoir choisi ma couleur. J'en ai souffert, étant gamin, bien sûr. Ce qui choque, c'est que les blagues qu'on a pu me faire, on les fait encore aujourd'hui. À des enfants qui avaient mon âge. On m'a traité de singe ou de macaque, de sale Noir. Et les enfants, aujourd'hui, en 2021, c'est la même chose. Je ne peux pas dire que la France est un pays raciste. Ce serait condamner des innocents. Ça serait condamner des gens qui ne le sont pas. Je ne peux pas dire que ces gens sont racistes. Ce n'est pas vrai. Le mal est là mais le bien domine et dominera toujours".

Par Alexia Felix