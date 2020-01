Grammy Awards 2020 : Alicia Keys rend hommage à Kobe Bryant

Les Grammy Awards 2020 se sont déroulés dans une ambiance particulière ce dimanche 26 janvier, après l'annonce de la mort de Kobe Bryant dans un terrible accident d'hélicoptère. Face à la nouvelle, Alicia Keys, qui était la maîtresse de cérémonie, a rendu hommage à la star de NBA : "Pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment car plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Nous nous tenons littéralement ici le cœur brisé dans la maison que Kobe Bryant a construite. Kobe, sa fille Gianna et tous ceux qui ont tragiquement perdu la vie sont dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos prières. Ils sont dans ce bâtiment. Nous n’aurions jamais imaginé que nous aurions dû commencer la soirée comme ça. Nous avons voulu faire quelque chose pour décrire un peu ce que nous ressentons en ce moment". Alicia Keys a ensuite entamé sur scène la chanson "It's hard to say goddbye to yesterday".

Découvrez le palmarès de la cérémonie

Malgré cette mauvaise nouvelle, la cérémonie s'est déroulée à Los Angeles. Et au cours de la soirée, c'est la jeune artiste de 18 ans, Billie Eilish, qui a été la grande gagnante cette année. La jeune Américaine a été récompensée dans les quatre catégories majeures des Grammy Awards : enregistrement de l'année pour la chanson "Bad Guy", album de l'année, révélation de l'année et chanson de l'année. Billie Eilish est ainsi devenue la plus jeune artiste à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition : "Je n’aurais jamais pensé que ça m’arrive, de toute ma vie. J’ai grandi en vous regardant tous", a confié la chanteuse en recevant ses prix. Billie Eilish a donc battu des stars aguerries comme Taylor Swift, Ariana Grande ou encore Lady Gaga. La chanteuse s'est uniquement inclinée face à Lizzo dans la catégorie meilleure performance pop solo. Cette dernière est repartie avec trois Grammy Awards.

Le palmarès :

Album de l'année : "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish

Enregistrement de l'année : "Bad Guy", de Billie Eilsih

Chanson de l'année : "Bad Guy", de Billie Eilish et de son frère Finneas O’Connell

Révélation de l'année : Billie Eilish

Meilleure vidéo musicale : "Old Town Road", de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album rap : "Igor" de Tyler, The Creator

Meilleur album de rock : "Social Cues", de Cage The Elephant

Meilleur album vocal pop : "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish

Meilleure performance pop solo : "Truth Hurts", de Lizzo

Meilleur duo ou performance collective pop : "Old Town Road", de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album de musique urbaine contemporaine : "Cuz I Love You (Deluxe)", de Lizzo

Meilleur album de R&B : "Ventura", de Anderson .Paak

Meilleur album de musique alternative : "Father of the Bride", de Vampire Weekend

Meilleur album de musique du monde : "Celia", d’Angelique Kidjo

L’Amérique en deuil après la mort accidentelle de la légende du basket Kobe Bryant. Alicia Keys lui rend hommage au nom des artistes des Grammy awards . La cérémonie se tient au Staples center ou Bryant a souvent joué. @F2Washington pic.twitter.com/lHLNz3e6Qt — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) January 27, 2020

Par Alexia Felix