Grammy Awards 2021 : pourquoi Taylor Swift et Beyoncé viennent d'entrer dans l'histoire

C'est ce dimanche 14 mars 2021 que se tenait la 63e cérémonie des Grammy Awards. Cette année, la soirée se tenait au centre des congrès de Los Angeles et bien sûr, les mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19 ont empêché la présence de public et les rencontres entres artistes. Malgré tout, la cérémonie a été animée par l’acteur Trevor Noah et quelques stars se sont relayées sur scène pour faire le show retransmis à la télévision.

Taylor Swift et Beyoncé battent des records

Cette 63e édition de la célèbre cérémonie qui récompense les artistes de l’univers de la musique a permis à Taylor Swift et Beyoncé de battre de nouveaux records historiques. En remportant le trophée du "Meilleur Album" pour son album "Folklore", Taylor Swift, 31 ans, est devenue la première star de tous les temps à remporter trois fois d’affilée le Grammy Awards du "Meilleur Album". Ce record a été détenu par trois hommes avant elle à savoir Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder.

En face, Beyoncé a également battu un record. À 39 ans, elle est devenue l’artiste féminine ayant remporté le plus de Grammy Awards toutes catégories confondues avec 28 trophées à son actif depuis le début de sa carrière. "En tant qu’artiste, je considère que c’est mon travail, notre travail à tous, d’être le reflet de notre époque. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m’inspirer et à inspirer le monde entier", a déclaré la femme de Jay-Z qui a notamment remporté le trophée de la meilleure vidéo musicale pour son titre "Brown Skin Girl" et celui de la meilleure performance R & B pour "Black Parade", enregistré juste après le meurtre de George Floyd et des gigantesques manifestations antiracistes de l’été 2020. À noter que ce sont les femmes qui ont largement été mises à l’honneur au cours de la soirée. Billie Eilish a remporté le Grammy Award de l’enregistrement de l’année pour la deuxième année consécutive et Dua Lipa a gagné celui du meilleur album vocal pop. Enfin, Megan Thee Stallion a remporté trois prix : "Meilleur nouvel artiste, "Meilleur chanson rap" et "Enregistrement de l’année".

Par E.S.