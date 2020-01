Grammy Awards : la présidente porte plainte pour discrimination et harcèlement

Aux Etats-Unis, les plaintes pour harcèlement se multiplient. Il y a d'abord eu Megyn Kelly. La journaliste star de Fox News a accusé le PDG de la chaîne Roger Ailes d'harcèlement. L'affaire a fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec le film "Scandale", actuellement à l'affiche. Puis il y a eu le mouvement MeToo et les dénonciations des stars du cinéma contre le producteur Harvey Weinstein. La parole des femmes s'est libérée. Ce mardi 22 janvier, on apprend que c'est la présidente de The Recording Academy Deborah Dugan, l'entreprise qui organise les Grammy Awards, qui porte plainte pour harcèlement.

Deborah Dugan accuse un avocat d'harcèlement sexuel

Deborah Dugan ne sera pas restée longtemps à la tête de The Recording Academy. La chef d'entreprise qui a fait ses gammes chez EMI puis Disney est arrivée en août 2019 au sein de The Recoding Academy. Or, elle vient d'être démise de ses fonctions après avoir dénoncé au sein de l'entreprise des discriminations et du harcèlement sexuel. Ce mardi 21 janvier, Deborah Dugan a porté plainte contre son entreprise. Dans le dossier de 44 pages qu'elle a déposé, elle accuse Joel Katz, un des avocats de l'organisation, d'harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas tout, elle dévoile aussi des pratiques à la limite du conflit d'intérêt et des irrégularités dans les votes pour les Grammy Awards. La DRH avait été prévenue par mail mi-décembre. Selon elle, ce sont ces dénonciations qui lui ont valu d'être suspendue de son poste. Selon Deborah Dugan, une ambiance très "boy's club" règne au sein de l'entreprise. Une enquête a été ouverte.

Pour The Recording Academy, ces accusations tombent mal. La prochaine soirée des Grammy Awards doit en effet se dérouler le 27 janvier à Los Angeles.

Par Mélanie C.