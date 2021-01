Grégory Lemarchal : Emmanuel Moire fond en larmes en évoquant le nom du chanteur

En 2004, Grégory Lemarchal faisait ses premiers pas de chanteur dans la saison 4 de la Star Academy. Trois ans après son triomphe dans le télécrochet, le jeune homme décédait à l'âge de 23 ans après un long combat contre la mucoviscidose. En septembre 2020, TF1 lui a rendu hommage à travers un biopic baptisé "Pourquoi je vis". Ce sont ensuite ses anciens camarades du château de Dammarie-les-Lys qui lui ont rendu hommage à travers un album dédié.



Ce mercredi 27 janvier 2021, l'ancien compagnon de Karine Ferri était une nouvelle fois mis à l'honneur sur petit écran. TMC diffusait en effet une émission intitulée "La playlist des années 2000", pour mettre en lumière les plus grands tubes et les plus grandes stars des années 2000. Dans le documentaire, les personnalités se succèdent à un moment donné pour honorer la mémoire de Grégory Lemarchal. Après Nikos Aliagas, qui a été très proche du jeune artiste durant sa carrière, c'est Emmanuel Moire qui se confie à son sujet au cours d'une interview.

Emmanuel Moire en larmes

Révélé par la comédie "Le Roi Soleil" entre 2004 et 2007, le chanteur de 39 ans évoque alors ses souvenirs de Grégory Lemarchal : "C'est toujours particulier de parler de Greg parce que... pardon je suis désolé" tente-t-il avant de fondre en larmes. "Il y a un truc chez Greg je suis incapable de dire quoi. Je considère toujours qu'on a une mission, on est là pour faire quelque chose et j'ai l'impression que Greg a fait quelque chose de monstrueux avec moins de temps que nous tous" ajoute ensuite Emmanuel Moire toujours très ému quatorze ans après le décès de son ami.





