Grégory Lemarchal : Hélène Ségara lui rend un touchant hommage

Tous les ans, le regretté Grégory Lemarchal a droit à de nombreux hommages sur la Toile de la part de ses fans mais aussi de nombreuses personnalités. Ainsi en avril dernier, Patrick Bruel avait pris la parole sur Instagram en partageant avec ses fans son dernier duo avec Grégory Lemarchal lors du prime time de la 100e de la Star Academy. A l’époque, les deux hommes avaient repris le tube de Queen "The Show must go on" : "Grégory Lemarchal 13 ans déjà... Bien sûr il y a eu Johnny, il y a eu Joe Cocker, il y a eu Aznavour et tant d'autres... J'ai eu la chance de faire tellement de magnifiques duos. Mais ce que j'ai ressenti ce soir-là était plus fort que tout...Quelle voix ! J'adorais ce gosse totalement touché par la grâce...Je pense souvent à toi Gregory", avait écrit à l’époque Patrick Bruel. Et il y a quelques heures, c’est Hélène Ségara qui a pris la parole.

"Si bénie d’avoir croisé ta route"

Ce mardi 8 septembre, Hélène Ségara s’est emparé de son compte Instagram pour rendre un nouvel hommage à Grégory Lemarchal, au lendemain de la diffusion du biopic sur la vie du jeune chanteur disparu. Sur le réseau social, Hélène Ségara a dévoilé un cliché datant de 2007, sur lequel la chanteuse apparaît sur scène en compagnie de Grégory Lemarchal. Ensemble, les deux stars avaient chantée tube "Vivo per lei" : "Les êtres comme toi sont rares. Si bénie d’avoir croisé ta route... Les êtres comme toi sont rares... Ton combat continue. Tu me manques, tu me manqueras toujours". Il y a quelques années, Hélène Ségara avait déjà rendu un tendre hommage au jeune homme avec quelques mots d’amour : "10 ans. Je ne voulais pas mettre des mots sur cette absence… Tu restes à jamais mon petit frère de cœur".

Par Alexia Felix