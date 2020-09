Grégory Lemarchal : Jean-Pascal Lacoste sceptique sur le biopic, Sofiane le tacle

L’annonce du biopic sur la vie de Grégory Lemarchal n’a pas fait que des heureux. Alors que les fans du chanteur disparu pourront découvrir le téléfilm sur TF1 ce lundi 7 septembre, Jean-Pascal Lacoste a donné son avis dans TPMP vendredi dernier et a révélé être mal à l’aise : "Moi, ça me met un peu mal à l’aise. Je n’ai jamais eu de problème avec TF1, mais j’ai la sensation qu’on se sert beaucoup de ça. […] Je ressens un peu trop le côté business autour, malheureusement, de la maladie". Des propos qui n’ont pas du tout plu à Sofiane Tadjine. L’ancien ami de Grégory Lemarchal, qu’il a connu dans la saison 4 de la Star Academy, a tenu à répondre directement à Jean-Pascal.

"On sera toujours derrière Greg"

Sur Twitter, l’ancien compagnon de Nabilla n’a pas hésité à s’attaquer au chroniqueur de Cyril Hanouna : "Petit message à Jean-Pascal parce que je viens de voir les conneries que tu racontes dans TPMP. Hey frère, tu peux faire ce que tu veux, nous décrédibiliser, nous salir… On est une saison spéciale, on a un gagnant spécial, ce qu’on a vécu entre nous est spécial et tu ne pourras jamais remettre ça en cause. Je te le dis franchement, tu peux faire la langue de p***, avoir des doutes, nous on n’en a pas. On sera toujours derrière Greg, même 15 ans après. Peut-être que ça te troue le c** mais c’est pas de notre faute si t’es pas tombé sur la bonne saison. T’es peut-être jaloux mais venant de toi, je me dis : 'L’agitateur pour l’instant t’as agité de la m****". […] Ciao guignol !". Rapidement, Jean-Pascal a répondu à Sofiane : "Buvons un café si tu veux. Ce sera l'occasion de se connaître. Peace and love".

Elle a raison buvons un café si tu veux ce sera l occasion de se connaître peace and love — Jean-Pascal Lacoste (@jp_lacoste) September 6, 2020

Par Alexia Felix