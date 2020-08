Grégory Lemarchal : les candidats de la Star Academy 4 lui rendent hommage en chanson

Révélé en 2004 dans le télé-crochet "La Star Academy", Grégory Lemarchal a marqué les esprits par sa voix mais aussi sa force pour lutter chaque jour contre la maladie. Atteint de la mucoviscidose, le chanteur nous a quittés le 30 avril 2007, à l’âge de 23 ans, des suites de cette maladie qui affecte notamment les voies respiratoires. Une disparition tragique pour les candidats qui ont fréquenté Grégory Lemarchal pendant des mois au château de "La Star Academy", chacun étant très proche de l’artiste. Sofiane, Lucie, Radia, Mathieu, Karima, Hoda, John, Gauthier, Enrique, Francesca, Tina, Sandy et Morgan ont décidé de se réunir, plus de treize ans après la mort de Grégory Lemarchal, pour lui rendre hommage. Ils ont créé le collectif "Restons amis", clin d’oeil à l’un des tubes du défunt chanteur. À l’origine, le collectif devait être nommé "Saison Quatre", comme nous l’apprend le quotidien "20 minutes".

Les recettes reversées à la recherche contre la mucoviscidose

Les anciens de La Star Academy 4 ont enregistré un album de dix chansons. L’opus comprend des reprises d’artistes avec qui ils sont montés sur la scène de La Star Academy, dont Véronique Sanson, Patrick Bruel, Calogero ou encore Jean-Jacques Goldman. Il comprend également un titre inédit, "La Marelle", écrit par Lucie Bernardoni, finaliste de la saison 4 de "La Star Academy". L’intégralité des recettes de cet album produit par Mathieu Johann, demi-finaliste de la quatrième saison de Star Academy sera reversée à la recherche contre la mucoviscidose. "Il faut que l’on continue à se battre contre cette maladie. On avait envie de se retrouver, de chanter et on s’est dit 'OK, on le fait pour Greg'. On a saisi notre chance d’avoir pu le connaître Grégory et partager un bout de notre vie avec lui. Cela a été une aventure extraordinaire. On est complètement nostalgiques de cette époque", confie Mathieu Johann à "20 minutes". S’ils étaient très heureux à l’idée de se réunir pour ce projet, l’émotion était néanmoins au rendez-vous. "On n’avait jamais revécu quatre jours – trois pour l’enregistrement de l’album, un pour la vidéo – ensemble. Ce n’était plus arrivé depuis cette époque. Pendant le tournage du clip, on a beaucoup ri mais aussi beaucoup pleuré. Ce n’est pas du cinéma. Tout le monde sait ce que c’est d’avoir perdu un pote", affirme encore Mathieu Johann. L’album sera commercialisé à partir du 2 octobre 2020 tandis que le single Restons Amis sera disponible à la vente le 4 septembre, soit trois jours avant la diffusion sur TF1 du téléfilm sur la vie de Grégory Lemarchal, intitulé "Pourquoi je vis".

Par Matilde A.