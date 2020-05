Grégory Lemarchal : Patrick Bruel lui adresse un bouleversant hommage

Les hommages ont été nombreux ce jeudi 30 avril sur la Toile pour Grégory Lemarchal. Il y a 13 ans, le jeune chanteur âgé de 23 ans est décédé à cause de la mucoviscidose. Si Karine Ferri a eu une pensée pour son ancien compagnon sur Instagram en lui faisant une promesse, Mathieu Johann, qui a connu Grégory Lemarchal lors de la Star Academy, a eu de tendres mots pour son ancien ami : "Demain, ça fera treize ans déjà... Ne baissons pas les bras. Soutenons et donnons à l’association Gregory Lemarchal : ils ont besoin de nous", a écrit le chanteur en légende d’un cliché de lui en compagnie de Grégory Lemarchal. Et il y a quelques heures, c’est Patrick Bruel qui a pris la parole.

"J’adorais ce gosse"

Sur son compte Instagram, le chanteur a partagé un vibrant message en partageant avec ses fans son dernier duo avec Grégory Lemarchal lors du prime time de la 100e de la Star Academy. A l’époque, Patrick Bruel avait repris avec le jeune chanteur le tube de Queen "The Show must go on". Sur la vidéo, Patrick Bruel apparait ému en voyant les images : "Grégory Lemarchal 13 ans déjà... Bien sûr il y a eu Johnny, il y a eu Joe Cocker, il y a eu Aznavour et tant d'autres... J'ai eu la chance de faire tellement de magnifiques duos. Mais ce que j'ai ressenti ce soir-là était plus fort que tout...Quelle voix ! J'adorais ce gosse totalement touché par la grâce...Je pense souvent à toi Gregory", a-t-il écrit en légende. Ce duo avec Patrick Bruel a été la dernière apparition télévisée de Grégory Lemarchal avant sa mort.

Par Alexia Felix