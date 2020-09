Grégory Lemarchal : ses anciens camarades lui rendent hommage avec le titre "La Marelle"

En 2004, Grégory Lemarchal remportait la "Star Academy" après des semaines de compétition acharnée au sein du château de Dammaries-les-Lys. Si le public avait été séduit par sa puissante voix, il avait aussi été ému par son combat quotidien contre la maladie. Le jeune homme a donc laissé un grand vide en nous quittant le 30 avril 2007 à l'âge de 23 ans, des suites de sa lutte contre la mucoviscidose.

Si ses parents et son ancienne compagne Karine Ferri continuent de sensibiliser la population à cette terrible maladie qui affecte les voies respiratoires, ses anciens camarades de la Star Academy sont aussi présents pour honorer sa mémoire. Treize ans après le décès de leur ami, Sofiane, Lucie, Radia, Mathieu, Karima, Hoda, John, Gauthier, Enrique, Francesca, Tina, Sandy et Morgan ont encore une fois décidé de lui adresser un joli clin d'oeil en chanson.

Un album hommage

Pour aller plus loin, les anciens candidats de la Star Academy ont été jusqu'à réaliser un album qui sera disponible dans les bacs dès le 25 septembre prochain. Dans ce disque, les fans pourront notamment retrouver des titres d'artistes venus leur rendre visite sur le plateau de l’émission de TF1 de Jean-Jacques Goldman, à Calogero, en passant par Véronique Sanson, Michel Fugain ou Laurent Voulzy !



On note que leur démarche est caritative puisque les ventes de ce nouvel opus seront reversées à l'Association Grégory Lemarchal fondée par ses parents pour la lutte contre la mucoviscidose. Comme viennent de le révéler nos confrères de Télé Loisirs, ce disque comprend un titre inédit intitulé "La Marelle" écrit par Lucie Bernardoni et co composé par Mathieu Johann.

Par E.S.