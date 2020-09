Grégory Lemarchal : son père raconte sa première rencontre avec Karine Ferri

Grégory Lemarchal et Karine Ferri ont vécu une belle histoire d'amour. Le chanteur et l'animatrice se sont rencontrés quelques mois après la fin de la Star Academy avant Grégory Lemarchal ne succombe à la maladie à l'âge de 23 ans.

Karine Ferri est devenue marraine de l'association qui porte son nom, fondée par les parents et la soeur du chanteur. Le 7 septembre 2020, un biopic consacré au chanteur sera diffusé sur TF1. L'occasion pour son père, Pierre Lemarchal de faire quelques confidences sur Gregory Lemarchal, treize ans après sa mort. Dans une interview accordée à Yahoo, il revient tout d'abord sur le jour où il a appris que son fils était malade : "Je me souviens de l'année quand on a appris que Grégory était atteint de mucovisidose. Grégory avait 20 mois quand un pédiatre a fait des tests puisqu'il n'était pas très bien pendant ses premiers mois de vie. J’ai beaucoup de rancoeur d'ailleurs par rapport à ce jour-là."

"J'ai trouvé ça un peu gonflé"

Avant de poursuivre : "C'est le pédiatre, qui reçoit simplement ma femme, Laurence, et qui lui annonce. J'aurais bien aimé être là. Cela n'a pas été le cas. On apprend que notre gamin a une maladie génétique. On nous annonce qu'il ne vivra pas au-delà de dix ans. Après, il a fallu se battre".

Pierre Lemarchal est revenu ensuite sur un moment qui l'a marqué, sa première rencontre avec Karine Ferri qui lui a récemment rendu hommage, organisé par Grégory Lemarchal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en garde un étonnant souvenir : "C'est la réalité. Il avait invité pour la première fois Karine à son appartement. Il ne me l'avait pas dit. Il me l'a dit au dernier moment. Il m'avait prévu le sandwich pour que je puisse sortir et puis revenir que quand il m'appelait. J'ai trouvé ça un peu gonflé mais à la fois marrant, et j'ai dû rester jusqu'à 4-5 heures du matin. Après avoir rencontré Karine Ferri, il me dit : ’Papa, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de plus fou que moi’".

Par J.F.