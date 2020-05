Greta Thunberg alerte sur la fin du monde dans le clip de Pearl Jam

Cette fois-ci, c'est en musique que Greta Thunberg a décidé de faire passer un message. La jeune activiste n'a pas sa langue dans sa poche et n'a pas peur de dire ce qu'elle pense tout haut. D'ailleurs, en décembre dernier, Greta Thunberg s'est clashée avec Donald Trump et leur échange sur Twitter était glacial... Elle ne recule devant rien ni personne. En tout cas, la jeune femme de 17 ans ne perd pas une occasion pour faire entendre sa pensée et ses messages sur l'écologie. La Suédoise qui lutte contre le réchauffement climatique, a participé au nouveau clip "Retrograde" du groupe de rock Pearl Jam. Dans cette vidéo, elle prête ses traits à une voyante qui annonce un sombre avenir et montre des images de fin du monde...

La fin du monde

Le clip de "Retrograde" s'ouvre sur un décor sombre et pluvieux. La lune a été remplacée par un soleil rouge ce qui annonce déjà le pire... Puis un homme sort de sa voiture. Il rentre dans un cabinet de voyance où la voyante l'attend et lui montre une boule de cristal... Après avoir vu son reflet, des images saisissantes et effroyables commencent à prendre vie dans la boule de cristal et montrent des glissements de terrains, Paris sous les eaux et d'autres catastrophes naturelles. La vidéo continue avec la voyante qui pose des cartes de tarot sur la table, dévoilant les cinq membres du groupe de rock, avant qu'une vague balaye tout sur son passage... Puis le visage de Greta Thunberg, dissimulé jusqu'à ce moment, apparaît enfin ! Ce clip se termine avec l'homme et la voyante qui se regardent et un message s'affiche : "It's gonna take much more than ordinary love to lift this up...". Une manière originale pour exprimer ses idées !





Par Solène Sab